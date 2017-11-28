Абстиненция толкнула жителя Запорожья на вооруженный разбой (ФОТО)

Сильно пьяный мужчина требовал у фармацевтов в аптеке с помощью ножа наркосодержащее лекарство.

Однако работница аптеки вызвала патрульных на место ЧП и полицейские изъяли у неадекватного мужчины нож. Далее в аптеку прибыла следственно-оперативная группа Заводского отделения полиции. Незадачливого налетчика доставили в райотдел.

Напомним, две недели назад в том же Заводском районе мужчина, угрожая ножом, отобрал деньги и товар в магазине.

По горячим следам разбойник был задержан сотрудниками полиции и помещен, по решению суда, в СИЗО.

Забавно, что не прошло и месяца, как 39-летний горожанин вышел из колонии, но снова угодил за решетку.