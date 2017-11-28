В дорогих запорожских магазинах продавали одежду сепаратистов (ФОТО)

В украинских магазинах «Gloria Jeans», в том числе и запорожских, продавали одежду, произведённую на территории «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщают силовики, товар переправляли на самой слабо контролируемой точке границы в РФ. Там «бизнесмены» фальсифицировали документы на одежду, которая была пошита в «ЛНР» — их заверяли российскими илипроизводством других стран. Дальше товар переправляли для продажи на территорию Украины. Доходы получали террористы, наращивающие военные силы за счёт украинских покупателей.

Проверены офисы и склады с такой одеждой в Запорожской и многих других областях Украины — конфискованы документы и продукция.

Следствие ведётся.