В Запорожской области из-за взрыва погиб военнослужащий

Сегодня ночью в Бердянске прогремел взрыв, в результате которого погиб 22-летний военнослужащий.

Происшествие случилось во внеслужебное время, и не связано с выполнением служебных обязанностей. По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, обстоятельства ЧП выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции. Изъятые фрагменты от взрывного устройства направлены в НИЭКЦ в Запорожской области для экспертизы.

Напомним, в октябре в Великой Белозерке Запорожской области мужчина выпил большое количество успокоительного. Когда его обнаружила жена, он был без сознания, женщина вызвала скорую.

Прибывшие медики начали осматривать его. Фельдшер увидела гранату РГД-5, из которой наполовину была выдернута чека. Девушка немедленно вывела всех из дома и прозвучал взрыв. Александр погиб моментально. Ранее погибший мужчина воевал в зоне АТО, в последнее время у него замечали припадки агрессии.