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В Запорожской области поймали «сладкую» воровку

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user444
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Охрана супермаркета «АТБ» в Мелитополе сдала полиции любительницу сладкого. Женщина похитила в супермаркете десерт.

Желание выпить кофе с тортом погубило жительницу Мелитополя. В супермаркет «АТБ» она пришла за сладеньким. Прихватила с витрины две большие упаковки растворимого кофе и торт с вишнями.

Добро она спрятала под куртку. Но полакомиться тортиком женщине не довелось — на выходе воровку остановил охранник магазина. Обнаружив у женщины товар, он вызвал на место полицию. Ущерб супермаркета составил более 500 гривен.

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Дело дошло до суда. В связи с тем, что материальных и моральных претензий к злоумышленнице у «АТБ» не было (украденный ею товар вернули на полки сразу после обнаружения), женщина получила условный срок, передает РИА Мелитополь.

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