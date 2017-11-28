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В Запорожье, выброшенный из окна ребенок, родился «в рубашке»

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Valeriy
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Пятимесячная малышка могла погибнуть от удара о землю, но ребенок выжил, получив, к сожалению, травмы, его состояние медработники называют «стабильно тяжелым», но отмечают, что дитё родилось «в рубашке».

Напомним, в воскресенье вечером в квартире дома на ул. Бородинской пьяная женщина, приревновав сожителя к более молодой гостье, выбросила ее 5-месячного ребенка из балкона квартиры, расположенной на 3 этаже.

В тот вечер, к семейной парочке пришла 39-летняя горожанка с 5-месячной дочкой. Много пили. Хозяйка ушла спать, поскольку была крайне пьяна. Ребенок лежал в коляске и спал. Гостья и хозяин пошли в магазин за новой партией алкоголя.

В квартире остались 44-летняя хозяйка квартиры и малышка. Когда парочка вернулась, то не смогла обнаружить ребенка. Женщина заявила, что не знает, где малышка, так как те ее забрали с собой.

В этот момент люди услышали плач ребенка, доносящийся с улицы. Как выяснилось, запорожанка выбросила маленького ребенка с балкона третьего этажа из-за ревности. Пострадавшего малыша быстро доставили в реанимационное отделение детской больницы.

У девочки выявили множество ушибов, а также закрытый перелом плеча и черепно-мозговую травму. Сейчас ребенок в больнице, а протрезвевшая женщина дает показания в полиции. Ее действия подпадают под статью «покушение на убийство малолетнего ребенка». Срок по такой статье — приличный.

Напомним, несколько лет назад 19-летняя женщина, родив ребенка на съемной квартире, выбросила его из окна 6 этажа. Дите погибло. Женщине дали три года условно по статье «Убийство матерью своего новорожденного ребенка».

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