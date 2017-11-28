В Запорожье к донорскому марафону подключились историки, активисты и медики (ФОТО)

Свой вклад в донорский марафон ЗОКБ внесли активисты «Хортицкого полка», сотрудники заповедника «Хортица» и ассоциация травматологов области.

Стартовала вторая неделя социального марафона Запорожской облбольницы по сбору крови. Ее открыли настоящие патриоты донорского движения и частые гости отделения трансфузиологии — активисты «Хортицкого полка» и сотрудники национального заповедника «Хортица».

Из их рук во второй половине дня эстафету донорства переняла травматологическая служба Запорожья и области.

Вчера, 27 ноября, отделение трансфузиологии посетили самые пунктуальные доноры: уже в 9.00 к регистратуре протянулась немалая очередь желающих сдать спасительную кровь. Дисциплина и камуфляжные элементы в одежде еще с порога дали понять, что благородную акцию приехали поддержать активисты общественно-патриотической организации «Хортицкой полк».

«Уже не первый раз и далеко не первый год мы сдаем кровь в Запорожской областной больнице. Поэтому, когда узнали о марафоне, то сразу подтвердили свое участие. Мы прекрасно понимаем, что беда может коснуться любого человека. Никто не застрахован от несчастного случая, поэтому в больницах не должно быть дефицита крови. Мы живём в довольно сложное и опасное время, совсем недалеко от Запорожья идут боевые действия, и это тоже должно стать стимулом для всех патриотичных граждан становиться донорами. Важно, чтобы наши больницы были готовы к любым чрезвычайным ситуациям», — подчеркнул Юрий Ружин, руководитель общественно-патриотической организации «Хортицкий полк», депутат Запорожского областного совета, глава фракции Радикальной партии.

О важности донорства в формировании морально ответственного, сплоченного общества говорил и Максим Остапенко, генеральный директор национального заповедника «Хортица». Максим Анатольевич заострил внимание на том, что сегодня очень много людей нуждаются в донорской крови: «Каждая донация — чья-то спасенная жизнь, а это значит, что чей-то папа вернется живым с зоны боевых действий, чья-то мама успешно перенесет сложную операцию или чей-то брат выживет после страшного ДТП. Это стоит того, чтобы каждые три месяца просто прийти и поделиться кровью».

Следуя примеру руководителя еще 20 сотрудников заповедника «Хортица» сдали кровь и продлили непрерывную эстафету добра и милосердия.

Во второй половине дня трансфузиологи также работали не покладая рук: на смену активистам, депутатам и общественникам пришли врачи и ученые. Социальный проект Запорожской областной больницы очень активно поддержали члены ассоциации травматологов Запорожской области.

Каждый день в операционных они непосредственно имеют дело с жертвами ДТП, с острой нехваткой крови, поэтому как никто понимают и поддерживают главную цель акции.

«Хочу обратиться ко всем людям, которые еще думают, сдавать им кровь или нет: в душе каждого из нас живет герой. По примеру фильмов о супер-героях, которые готовы прийти на помощь, когда случаются всякие катаклизмы, землетрясения, пожары. Не нужно ждать каких-то особых условий или событий, покажите обществу, что вы герои — сдайте кровь!», — призвал Дмитрий Ивченко, д.мед.н, профессор кафедры травматологии и ортопедии ЗГМУ, главный внештатный ортопед-травматолог Запорожской области.

Он также рассказал нам, что призыв руководства областной больницы сплотил всех травматологов городов и райцентров области. Кровь сдают не только в Запорожской облбольнице, но в больницах Приморска, Бердянска, Токмака, Энергодара и др.

Шестой день донорской акции оказался очень активным и плодотворным — удалось собрать около 15 литров крови. В общей сложности в Запорожской областной больнице накопился запас из 145 литров спасительной жидкости, который в среднем может спасти около [только вдумайтесь] 1000 жизней!

Если вы тоже хотите принять участие в марафоне, можете обратиться в будние дни с 9.00 до 13.00 в по адресу: Ореховское шоссе, 10, 1 этаж консультативной поликлиники ЗОКБ. Подробнее: (093) 309-89-05.