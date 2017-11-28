Запорожанка после укуса собаки опасается заболевания бешенством

После того, как питбультерьер покусал хозяйку, она находится в больнице, а собака – под наблюдением.

В воскресенье, 26 ноября, в райцентре Акимовка собака породы питбультерьер укусила свою хозяйку за руку. Происшествие случилось на ул. Элеваторной.

Как пишет 0619, женщину госпитализировали в Акимовскую центральную райбольницу, а ее пес изолирован и, поскольку в регионе бушует бешенство, находится под наблюдением ветеринаров.

Как уже писал «Верже», в сентябре в Бердянске собака уксила семилетнюю девочку. Ребенку провели необходимую вакцинацию, а животное взяли под наблюдение. Животное умерло, а результаты анализов дали диагноз – бешенство. К счастью, девочку вылечили.