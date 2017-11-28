Идет декабрь 2013 года? Да-да, мы не ошиблись — именно 2013-го…

24.10.2017 г. на сайте редакции появилась наша запись под названием «Пазлы госпереворота уже сложились. Ждут отмашки…». Она получила отклик у читателей, но и шиканье в адрес автора. Типа нашелся пророк — новую революцию прогнозирует.

Начнем с того, что готовность к госперевороту еще не означает его совершение. Во-вторых, все революции в Украине до сего делал Путин. Первую («оранжевую») не совсем удачно: тогда в декабре 2004 года в Киев наведался американский сенатор Лугар, и в трудных переговорах с путинским Грызловым не дал отнять у нас Крым, а к власти, хоть и без полномочий, пришел Ющенко. Агитпроп зарывал его пять лет, и таки зарыл, но весь электорат последнего перешел в 2012 году к «Свободе». Путину стало «еще лучше»…

Да, и футбольное ЕВРО завершилось неожиданным патриотическим подъемом украинцев. Который с трудом подавили принятием языкового закона Кивалова-Колисниченко. Снова в Украине распри и мордобой — и тому же Путину полегчало.

И вот пришел 2013 год. Янукович почему-то вышел из доверия, но вбуханные в его раскрутку деньги не давали шансов путем выборов заменить его еще более промосковским президентом, но под личиной украинского патриота. А такой товарищ на примете у Путина уже был…

О том как начиналась Революция достоинства, мы писали не раз. Правда 81-летний сенатор Лугар в январе 2013 года не переизбрался, и в декабре того же года в Киев не приехал. Приехала помощник главы госдепартамента США по европейским делам Виктория Нуланд. И тут у Путина все получилось.

В феврале 2014-го… Но сначала был декабрь 2013-го. Весь этот месяц, начиная с первого числа, ИМЕННО ВЛАСТЬ (Администрация президента, МВД, СБУ, «Беркут», прокуроры и суды) раз в неделю подбрасывали «дровишек» в весьма квелое поначалу противостояние на Майдане. Лидеры последнего (Яценюк, Кличко и Тягныбок) выглядели просто опереточными и неоднократно освистываемыми героями.

Де-факто ворочал всем Турчинов, который почти не светился, а просто выполнял свою работу. Как зам. главы АП Януковича Сивкович и другие проверенные люди.

А потом пришло 21 января — с первым явлением «Правого сектора» и первыми же жертвами. К слову сказать, кроме «Правого сектора» в этот день явилась и еще одна подобная контора «из ниоткуда» — «Спільна справа». Но если для Яроша путинский «Агитпроп» быстро нашел образ (т.е. лицо с открытой улыбкой и легкой небритостью), то лидеру «Спільної справи» Данилюку и образ искать не стали. Бывший «комсомолец» на службе бывшего же киевского мэра Черновецкого не внушил народу доверия. И все лавры «радикального вождя» и «локомотива революции» перешли к ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ безработному Ярошу и его ПС.

А потом случилось 18, 20 и 21 февраля. И бегство Януковича (которое помнят все), а также минимум сотней ДРУГИХ ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Украины. А еще записи в книге посещений Януковича в его последний киевский день: Турчинов, Ярош и Ко…

Короче, революция… Цели которой были просты: отнять Крым и возможно «Новороссию», а еще дискредитировапть «Свободу». Т.е. одних запугать более «крутыми радикалами» из «Правого сектора», а других тем же самым разочаровать (типа Тягныбок и мизинца Яроша не стоит).

Но главное в другом: в перезапуске ГКЧП-2, как при «развале Союза». Ну вы помните — киевская хунта и все такое. Т.е. налицо попытка повесить вину за все катаклизмы (Крым, война, экономическое мародерство) на Майдан. В 1992 -м «развал» повесили на «демократов и националистов».

Но тут планировщики ФСБ ошиблись. Оказывается, люди ИСКРЕННЕ пришедшие на Майдан и стоявшие там под пулями, и вправду желали перемен. И в Украине начался невиданный патриотический подъем, который не погасили ни сбитый над Луганском Ил-76, ни совместная операция российского и типа украинского генштабов под Иловайском.

И поэтому никто до сего дня ни в чем НЕ ОБВИНЯЕТ МАЙДАН (кроме платных мерзавцев и идиотов). Хотя завершается четвертый год войны и народ ей утомлен. Кроме того, конские дозы телевизионной анестезии, откровенной лжи и манипуляции тоже делают свое дело. Но…

Но Петр Алексеевич Порошенко хорошо понимает ситуацию, поэтому никакого общения с народом или хотя бы с прессой! И уже даже не в стиле покойного Фиделя Кастро, но и Александра Лукашенко. Только трое прикупленных телеведущих и огромный забор, за которым Президент в окружении массовки из чиновников перерезает ленточку…

А в прошедшие три дня Украина скатилась к уровню Чечни Рамзана Кадырова. Правда, «эскадроны смерти» последнего похищают людей и после пыток их где-то закапывают. У нас же их хватают в Киеве или Житомире и пока не убивают в лесу, а везут в Мариуполь, где местный Жовтневый суд садит этих людей в СИЗО на 60 суток.

«Да в Мариуполе одни «сепары», — оживится читатель. Где-то так… Мариуполь, напомним, «освободили» 13-14 июня 2014 г.. Ахметову донесли, что из оккупированного порта нигде в мире не примут его металл. Но как и в других «неосвобожденных» городах т.н. «ДНР-ЛНР» менты, судьи, чекисты и прокуроры остались одинаковые. Люто ненавидящие Украину и украинцев.

И подтверждением тому — история с полковником Голубаном, служившим у террористов, да и с генералом Аброськиным, перебравшимся из Севастополя управлять донецкими «ментами» лишь в мае 2014 года (а до этого Путин все искал ему должность в Крыму).

А дальше наш вывод. К перевороту все готово. Посмотрите даже на запорожских чиновников — полный паралич! Только ложь и отписки и никаких решений. Посмотрите на то, с каким упорством МЕНТЫ И СУДЬИ (пусть и мариупольские) в стиле декабря-2013 расшатывают ситуацию в стране. Правда, Путин учел ошибки, и его Агитпроп (и «Минстець» тоже) стараются теперь это расшатывание НЕ АФИШИРОВАТЬ ПРЯМО. Ведь новый патриотический подъем в Украине путинщина уже не переживет.

Поэтому согласны с нашими критиками — новой революции в Украине не будет. Будет бунт. Под видом которого (десятки повешенных случайных судей, ментов и пр.) две-три группы спецназа осуществят все кем-то задуманное. НО НИКТО — НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК — за Петра Алексеевича где-нибудь на площади не запишется.

Но объясните же это кому-нибудь из ближайшего окружения нашего Президента…

Леонид Романовичев