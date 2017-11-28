Из-за нехватки в Запорожье маршруток на улицы выезжают «левые» микроавтобусы (ФОТО)

Проблемы с пассажироперевозками пытаются «решить» водители

нелегальных автобусов, выходящие на линию.

Так, на днях рабочая группа, в которую входят работники управления по вопросам транспортного обеспечения горсовета, полиции и представители общественных организаций, выявили нелегальный автобус, который вышел на маршрут №58.

Это направление обслуживает ООО «Запорожградтранс». Одна из маршруток, которая приехала на конечную остановку, принадлежит ООО «Запорожградтранс-1», которая обслуживает пригородное направление. На автобусе поверх прежней таблички с номером был установлен трафарет с №58 и указанием движения этого маршрута. Информация в салоне о схеме движения и обслуживающем предприятии также не соответствовала заявленному маршруту. По факту нарушения специалистами рабочей группы были составлены протоколы.

Как рассказал начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Александр Власюк, в ходе предыдущих проверок на этом маршруте также были выявлены нарушения договорных обязательств. Количество автобусов, которые выходили на маршрут, не соответствовало прописанному в договоре, как и классность машин.