Масштабных закладчиков наркоотравы на улицах Запорожья отправили в СИЗО

По решению суда взяты под стражу двое подозреваемых в распространении наркотиков.

Об этом «Верже» сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик.

«Мужчина и женщина, подозреваемые в сбыте наркотиков по предварительному сговору (ч.2 ст. 307 УК), арестованы на два месяца с правом денежного залога, соответственно 112 и 96 тысяч гривен. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — сообщил Роман Мазурик.

Напомним, на прошлой неделе патрульные задержали на ул. Патриотической парочку, которая оставляла «закладки» с наркотиками. Злоумышленниками оказались жители Днепра.

У задержанных обнаружили сверток с кристаллическим веществом белого прозрачного цвета. Также на телефоне обнаружили фотографии с адресами и местами закладок в количестве 42 штук. У мужчины при осмотре также обнаружили три свертка с неизвестными веществами. Кстати, женщина находилась с явными признаками наркотического опьянения.