Мэр Запорожья Буряк перенимает грузинский опыт привлечения туристов

Продолжается визит украинской правительственной делегации во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Грузию, в которую попал и мэр Запорожья.

Об этом сообщил Владимир Буряк на свой страничке в соцсети.

«Для меня честь быть членом делегации такого высокого уровня. Представители правительств двух стран, губернаторы, городские головы делятся опытом реформирования в самых разных направлениях.

Мне, как городскому голове, интересен опыт грузинских городов в решении инфраструктурных вопросов. Начиная от модернизации парков, как в Боржоми, и заканчивая свободным доступом к админуслугам, как в Телави. В Запорожье мы работаем над расширением сети филиалов нашего ЦПАУ, увеличиваем количество его услуг, и эта тема – хорошее поле для обмена опытом.

Особенно интересны грузинские наработки в сфере продвижения туризма.

Тем более, что с открытием нового терминала в запорожском аэропорту количество туристов из обеих стран, уверен, увеличится.

Не скрою, что участие в таких визитах хорошая возможность обсудить накопившиеся вопросы и с представителями украинского Кабмина», написал Владимир Буряк.