Суд по отмене конкурса на управителей многоэтажек Запорожья перенесен

Вчера, 27 ноября, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья началось заседание по делу отмены результатов незаконного конкурса запорожского исполкома по определению управляющих компаний для многоквартирных домов, которые не создали ОСМД.

Как написал на своей странице в социальной сети глава фракции УКРОП в горсовете Михаил Прасол, на заседании пришли депутаты демократических сил горсовета, которые выступают против необоснованно завышенных тарифов, выставленных тремя назначенными компаниями-управителями, также считают сам конкурс незаконным.

На заседание также явились представители всех трех компаний-управителей. Однако заседание все же пришлось перенести на 1 декабря. Причиной стало заявление представительницы компании «Мрия» — компания не получала повестку в суд, поэтому представители якобы не смогли ознакомиться с материалами дела.

«Очень жаль, что заседание перенесено. Скоро запорожцы получат платёжки и придут в управляющие компании требовать справедливости и своих кровных денег. Мы не можем допустить такой тарифный геноцид в Запорожье», — отметил в зале суда Михаил Прасол.

Напомним, дело открыто по иску правозащитника, главы фракции УКРОП в Запорожском облсовете Ярослава Гришина. Требования поддерживает международная юридическая фирма «Ярослав Гришин и Партнёры». Сами укроповцы неоднократно акцентировали внимание на том, что проведение конкурса по определению управителей запорожских многоэтажек и его результаты – незаконны.