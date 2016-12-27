В Запорожской области началось массовое отравление грибами

В Запорожской области на сегодня уже зарегистрировано 7 случаев отравления грибами с 14 пострадавшими, которые отравились грибами, из них 5 детей. Об этом сообщает пресс-служба санитарно-эпидемической службы Запорожской области.

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Проанализировав все случаи отравления, которые граждане собирали в лесах и лесополосах, на приусадебных участках, выходит так, что они путают ядовитые грибы, к примеру таких, как бледная поганка, со съедобными грибами, как шампиньоны, сыроежки.

Сотрудники СЭС Запорожской области призывает граждан быть внимательнее при сборе или покупке грибов. Если случилось отравление, то лучше сразу обратиться в больницу или к семейному врачу.