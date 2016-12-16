В Запорожье задержали мужчину с краденным телефоном, нунчаками и ножом в носке

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали мужчину с краденным телефоном, нунчаками и ножом. Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 15 декабря правоохранители получили информацию от заявителя о том, что в окно его дома по улице Победы стучит сосед наркоман.

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Прибывшие на место происшествия патрульные, заметили мужчину, который при виде полицейских попытался убежать. Догнав «беглеца» патрульные провели осмотр мужчины. Из носков он достал нож, также у него выявлен предмет напоминающий нунчаки. При себе указанный гражданин имел телефон, который числился в базе данных как украденный. На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа.