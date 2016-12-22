Глава областной прокуратуры рассказал об обысках в мэрии Энергодара

22.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сегодня на открытом совещании Запорожской областной прокуратуры и Национальной полиции, глава областной прокуратуры Валерий Романов прокомментировал обыски в Энергодаре. Он отметил работу энергодарской прокуратуры и заявил, что они отсутствуют на совещании поскольку в этот момент проводят обыски в мэрии Энергодара и других зданиях местных органов.

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По словам Романова, эти действия проводятся в рамках уголовных производств, расследующих коррупцию в государственных органах Энергодара, и в частности подозрений в злоупотреблениях мэра города.

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