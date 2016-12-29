Дополнительные поезда из Запорожья на новогодние праздники (СПИСОК)

Во время новогодних праздников «Укрзалізниця» пустили несколько дополнительных поездов из Запорожья в одни из самых распространенных маршрутов для граждан города. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

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Так, поезда:

№ 212 Запорожье — Днепр — Львов, из Запорожья 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Львова 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января;

№ 736 Киев — Запорожье, в обоих направлениях 24, 27, 31 декабря, 3, 10 января.