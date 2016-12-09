Макс Конате и Павел Буренко провели тренировку для юных баскетболистов (ФОТО)

В спорткомплексе «Строитель» состоялся мастер-класс для начинающих баскетболистов. Тренировку самых младших воспитанников ДЮСШ-12 посетили лидеры БК «Запорожье-ZOG» Макс Конате и Павел Буренко. Поделиться опытом с детьми и провести вместе полноценную тренировку — такой была цель у игроков запорожского баскетбольного клуба и рекордсменов ноября в Суперлиге Пари-Матч.

«Мы постараемся показать им что-то из того, что и сами тренируем, — рассказал Макс Конате. — Разделим их на две группы: самых маленьких на одно кольцо, постарше — на другое. Малыши будут отрабатывать броски и ведение. Старшие — полукрюки и другие более сложные упражнения».

«К сожалению, когда я занимался баскетболом в детский школе, то к нам никогда не приходили профессиональные игроки, чтобы пообщаться и поделиться опытом. — вспомнил Павел Буренко. — А я считаю, что такие встречи очень нужны, поэтому с радостью откликнулся на предложение прийти на эту тренировку».

Занятие началось. Юные баскетболисты с удовольствием повторяли за мастерами баскетбола движения, позволяющие разогреть мышцы, затем выполняли упражнения на овладение искусством контроля над мячом.

Каждый из ребят пытался показать все, на что способен. Но, как считает Егор Якушев работать им еще нужно много для совершенствования баскетбольных навыков: «Не хватает нам хорошей реализации, потому что бросаем в корзину много, а попадаем мало. Я хочу быть таким снайпером, как Павел Буренко, и передачи хочу такие отдавать, как он».

В то время пока спортсмены выполняли различные виды перепасовки мяча, проходы с обводкой и броски в кольцо, тренер юных баскетболистов Андрей Жержерунов делился своими впечатлениями от такой необычной тренировки: «Мои ребята посещают все матчи БК «Запорожье-ZOG », болеют за команду, а когда запорожские звезды сами к ним пришли, это для них настоящий праздник и дополнительный стимул совершенствовать свои навыки». Согласен с ним и президент федерации баскетбола Запорожской области Валерий Элькинсон: «У ребят должен быть кумир, на кого они хотят быть похожими — кто-то на Майкла Джордана, кто-то на Макса Конате или Павла Буренко. Поэтому, когда дети видят рядом с собой игроков Суперлиги, то они верят, что смогут стать такими же. У них появляется цель и желание идти к ней».

В это время на площадке уже сформировались две команды. Понятно, что в одну попал Макс Конате, а в другую — Павел Буренко. Воспитанники ДЮСШ с азартом носились по паркету, перепасовывались, открывались и бросали в корзину. Мастера баскетбола умело дирижировали игрой. Тренировка длилась больше часа, но, несмотря на интенсивность занятий, в зале СК «Строитель» постоянно звучал смех и на лицах сияли улыбки. Было видно, что и Макс Конате с Павлом Буренко и юные воспитанники запорожской баскетбольной школы получили истинное удовольствие от общения, а дети получили дополнительный импульс для занятий своим любимым видом спорта.