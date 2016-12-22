На вокзале «Запорожье-1» разыскали пропавшего без вести мужчину (ФОТО)

На Центральном железнодорожном вокзале Запорожья сотрудники Патрульной полиции разыскали без вести пропавшего пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 декабря внимание патрульных полицейских привлек растерянных мужчина на Ж/Д-1. Во время общения с ним правоохранители выяснили, что 80-летний мужчина потерялся и не может вспомнить, где он проживает. Во время поверхностного осмотра у него выявили документ удостоверяющий личность, в котором было указано место жительство пенсионера.

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В базе данных указанный мужчина числился как без вести пропавший. Мужчину отвезли домой и передали заявителю.