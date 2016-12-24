На трассе в Запорожской области произошло два масштабных ДТП с погибшими (ФОТО)

Сегодня, 24 декабря на трассе «Харьков-Симферополь» произошло две аварии с тяжелыми последствиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Так, в 7:50 в Васильевский отдел полиции поступило сообщение о ДТП недалеко города Степногорск. В результате сложных погодных условий на трассе «Харьков-Симферополь» столкнулись «Ланос» и «Нексия». В результате столкновения пассажир и водитель «Ланоса» погибли.

Позже в 9:49 на трассе «Васильевка- Бердянск» водитель автомобиля «Москвич» по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ». В результате погибли трое несовершеннолетних, находившихся в легковушке, а её водитель получил тяжелые травмы.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы.

Фото одного из ДТП от «Громадського ТБ Запорожья».