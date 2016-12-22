Небоевые потери: у боевиков «ЛНР» во время разгрузки боеприпасов произошел взрыв – ГУР

В Главном управлении разведки (ГУР) Украины сообщили о том, что 20 декабря боевики незаконных вооруженных формирований понесли небоевые потери. По данным ведомства во время разгрузки боеприпасов боевиками отдельной артиллерийской бригады (Хрустальное) произошла детонация боеприпасов.

Читайте по теме: У боевиков «ДНР» и «ЛНР» возросло число умышленных «самострелов» — ГУР

В результате этого происшествия случился взрыв склада боеприпасов и потери среди личного состава. Количество потерь незаконных вооруженных формирований в результате инцидента пока не сообщается.