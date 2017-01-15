Баскетболисты «Запорожье-ZOG» проиграли БК «Днепр» — 77-84

Отлично сыграв в первой четверти гостевого поединка, запорожцы провалили середину матча, что не позволило им догнать в счете игроков «Днепра».

Сегодня, 15 января, в первом матче 2017 года баскетболисты «Днепра» принимали команду «Запорожье». Наши неплохо начали игру, добившись перевеса в 9 очков на старте второй четверти. Но затем случилась беда: мяч фатально не попадал в корзину днепрян, а хозяева сделали рывок — 19:3 и ушли на перерыв с перевесом в 8 очков – 40:32.

В третьей четверти «Днепр» лишь закрепил перевес благодаря хорошей реализации дальних бросков и ошибкам запорожцев. Перевес команды Журавлева стабильно измерялся 15-17 очками, но в концовке поединка хозяева сами привезли себе проблемы. Игроки «Запорожье-ZOG» сократили разницу до 5 пунктов. Впрочем, интриги в концовке не получилось – третья победа «Днепра» над «Запорожьем» в трех матчах сезона.

«Днепр» — БК «Запорожье-ZOG» 84:77 (19:26, 21:6, 25:18, 19:27)

«Днепр»: Мишула (18), Закурдаев (8), Ревзин (19), Тимофеенко (8 + 8 подборов + 4 передачи), Загреба (11) — старт; Дзюба (11), Масальский, Шевченко, Месяц (0 + 5 потерь), Ткачук (3 + 5 передач), Мироненко (6). Главный тренер: Денис Журавлев

«Запорожье-ZOG»: Буренко (3), Рыбалко (18 + 6 передач + 4 потери), Лукьянов (7 + 4 передачи), Змитрович, Конате (14 + 12 подборов + 4 передачи) — старт; Кондраков (5), Буц (2), Вит.Быков (0 + 3 подбора), Носков (7 + 10 подборов + 4 потери), Овдеенко (21 + 5 подборов). Главный тренер: Дмитрий Щиглинский