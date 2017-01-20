В Запорожской области за взятки задержали двух прокуроров (ФОТО)

Двум уже бывшим работникам прокуратуры грозит лишение свободы на срок до 10 лет и конфискация их имущества.

Говоря во время брифинга о просчетах, недоработках и позорных фактах в работе органов прокуратуры Запорожской области за прошлый год, облпрокурор Валерий Романов напомнил о получении двумя прокурорами взяток.

По словам прокурора Запорожской области такие факты бросают тень на всех сотрудников органов прокуратуры.

«Я говорю о бывшем работнике Куйбышевского отдела прокуратуры Вадиме Ливаде и бывшем работнике Приазовского отдела Юлии Стефанковой», — заявил облпрокурор Романов.

Как уже сообщал портал VERGE, в октябре 2016 года по подозрению в получении части взятки в сумме 75 тыс. гривен сотрудниками СБУ был задержан руководитель Куйбышевского (ныне Бильмакского) отдела Бердянской прокуратуры Запорожской области Виталий Ливада. Прокурор (уже бывший) требовал от фермера 175 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности за самовольное занятие земельного участка, а также за снятие ареста с урожая.

В конце декабря 2016 года оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно с инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины задержали начальника (уже бывшего) Приазовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры Юлию Стефанкову после получения ею взятки.

20 тысяч гривен неправомерной выгоды были получены прокуроршей за затягивание расследования уголовного производства и дальнейшего его закрытия (расследование уголовного производства касалось подделки документов на выделение земельного участка на берегу Азовского моря).

Для экс-прокурора Приазовского отдела, подозреваемой в получении мзды, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом в качестве альтернативы было предусмотрено внесение денежного залога в размере 27 тысяч гривен. Деньги были тут же внесены и дамочка до суда будет гулять на свободе.