В Запорожье состоялся WINTER BASKET BATTLE (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Запорожский этап WINTER BASKET BATTLE в рамках серии турниров по баскетболу в залах 3х3 от Федерации баскетбола Украины определил победителей в трех категориях: женщины, юноши (до 18 лет) и мужчины.

В захватывающем соревновании приняли участие 36 команд из Запорожья, городов и поселков края, а также других областей страны.

На кону стояли не только международные рейтинговые очки (турнир проходил под эгидой FIBA), но и путевки на финал Всеукраинского турнира, который пройдет в феврале в Киеве. Словом, «зарубы» на площадке были нешуточные.

В дамском турнире категории приняло участие 9-ть коллективов. В итоге победителем стала команда из Мелитополя — МГПУ-1, которая в финале переиграла запорожских «Ромашек». «Бронзу» завоевали барышни из города Днепр.

В категории «U18 юноши» на площадку выходили 11 команд. «Золото» взяли парни из запорожской команды Face, обыграв в финале «Обі Ван». В утешительном финале за третье место победила тройка баскетболистов с громким названием Hard Rock.

Наиболее ожесточенные битвы состоялись в мужском турнире, где приняли участие 16 команд. Апогеем BASKET BATTLE в Запорожье стали матчи за «золото» и «бронзу». Запорожцы из команды «Гантеля» были в шаге от завоевания бронзовых медалей, но за две минуты до конца матча умудрились подряд «подарить» 4 балла своим соперникам из днепровской «Спарты» (итоговый счет 11:10 в пользу днепрян).

В финале же мощные «Бомжи» из Запорожья были обескуражены филигранной точностью соперников из «Янг Тесла», забросавших корзину из-за дуги. Словом, команда «Янг Тесла», представляющая Гуляйполе и Запорожье, выиграла 11:8 и завоевала главный трофей.