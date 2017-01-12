Житель Мелитополя чудом выжил после взрыва

После взрыва в Мелитополе 19-летний парень с ожогами оказался в больнице.

Вчера около 16.30 жители ул. Куйбышева услышали мощный взрыв. Полностью разрушен дом в частном домовладении. На место ЧП прибыли все службы быстрого реагирования.

По информации и.о. начальника Мелитопольского управления ГСЧС Ивана Пецуха, в результате взрыва произошло разрушение несущих конструкций дома, из-за чего упала крыша. Под завалами оказался 19-летний парень. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно начали разбор завалов, из под которых вытащили 19-летнего парня — квартиранта. На момент взрыва он спал в доме. По данным медиков, у пострадавшего мелитопольца обожжено лицо и руки.

По информации заместителя руководителя Мелитопольской прокуратуры Дмитрия Чувашова, по факту взрыва дома открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 270 УК «Нарушение установленных законодательством требований безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере».