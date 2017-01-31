Нейрореабилитация мирового уровня теперь доступна каждому жителю Запорожья и области

С 23 по 26 января в Запорожской областной больнице состоялся второй этап уникального всеукраинского тренинга при участии американских физических терапевтов из госпиталя церебрального паралича Университета Калифорнии Лос-Анжелеса (США). В рамках проекта «TEAM Ukraine» 28 реабилитологов со всей Украины смогли принять участие в обучении и обогатиться передовым опытом в нейрореабилитации.

Инсульт, травмы головного и спинного мозга — заболевания, связанные с поражением центральной нервной системы, зачастую приводят к инвалидности и резкому снижению качества жизни пациента. Когда острый период течения болезни миновал, казалось бы, самый тяжелый этап, пациенты сталкиваются с новой проблемой: как теперь бороться с последствиями болезни? Ответить на этот вопрос помогут физические терапевты отделения реабилитации Запорожской облбольницы. Благодаря возможностям недавно созданного отделения на базе многопрофильной больницы, пациенты ЗОКБ могут не только получить качественное лечение в условиях отделений, но и пройти курс индивидуальной нейрореабилитации международного уровня.

Встать на ноги!

Первое, на что нацелена мировая практика в нейрореабилитации пациентов с поражением головного или спинного мозга — это восстановление двигательных функций. Именно этой теме и был посвящен второй этап тренинга для физических терапевтов. На 4 дня отделение реабилитации ЗОКБ стало практической базой для американских тренеров и 28-ми специалистов — физических терапевтов со всей Украины.

«В отличие от первого этапа (азов нейрореабилитации), вторая часть нашего тренинга сфокусирована на изучении ходьбы («нормальная» и «патологическая ходьба»). Практика же направлена на изучение патологий ходьбы у пациентов с двигательными нарушениями, типичных отклонений и способов их коррекции с помощью ортезов. Цель этого курса — научится возвращать качество жизни пациентам, подобрать для каждого индивидуальную программу реабилитации», — рассказала Марша Гринберг, главный тренер курса, координатор госпиталя церебрального паралича Университета Калифорнии Лос-Анжелеса (США).

Как и в первый раз, вместе с Маршей в Запорожье приехали и ее коллеги Лиза Карол, клинический менеджер, и Клер Бикмен — координатор Национального реабилитационного госпиталя Ранчо Лос Амигос (США). Богатый опыт работы с пациентами после инсультов, спинномозговой и черепно-мозговой травм позволил американским реабилитологам передать свои знания специалистам украинских клиник, которые уже сами выступают в роли тренеров для коллег по всей Украине.

Александра Каландяк, координатор проекта «TEAM Ukraine» в Украине, член Украинской ассоциации физических терапевтов, добавляет, что мастер-класс американских специалистов — это уникальная возможность перенять международный опыт в нейрореабилитации. Главное отличие зарубежной практики реабилитации в том, что она сфокусирована на пациенте — он в центре всего. Новый формат работы ориентирован на улучшение качества жизни пациента. Предыдущий формат работы не учитывал индивидуальные потребности пациента в его повседневной жизни. Например, не просто научится разгибать руку, а вернуть ее чувствительность, чтобы у пациента была возможность взять чашку и самостоятельно попить воды. Новый подход — комплексный, физический терапевт работает на уровне участия, каждый раз задавая себе вопрос: что я могу сделать, чтобы улучшить качество жизни пациента, уменьшить его зависимость от посторонней помощи?

Не просто существовать, а жить!

Для того, чтобы возвратить качество жизни пациентам после инсультов, повреждений головного и спинного мозга в отделении реабилитации Запорожской областной больницы беспрерывно внедряются передовые мировые методики реабилитации. Подобные тренинги не только повышают уровень квалификации специалистов, но и являются двигателем реабилитационной отрасли в Запорожской области в целом.

О новом формате работы физических терапевтов ЗОКБ не понаслышке знает Юрий, 42-летний пациент из Полог. Три года назад у мужчины случился инсульт, который основательно изменил жизнь пациента и его семьи:

«После инсульта у меня слабость во всей левой стороне тела. Сразу после выписки я был практически беспомощным, курс за курсом проходил реабилитацию в разных санаториях, результаты, конечно, были, но не значительные. Тогда мне знакомые посоветовали отделение реабилитации Запорожской облбольницы, и вот сейчас я здесь. Занимаюсь индивидуально с реабилитологом, прохожу курс кинезиотерапии — терапии движения. Кроме того мне посчастливилось стать участником этого тренинга, который проводили специалисты из Америки. Признаюсь, было трудно, ведь мне пришлось учиться правильно ходить, сказывалась усталость. Но я понимал, насколько, в первую очередь для меня, важно то, что со мной занимаются американские реабилитологи. Они предлагают новые пути решения моих проблем, и я рад, что реабилитация на мировом уровне мне теперь доступна в Запорожье. Я очень доволен своими результатами и уверен, что снова вернусь в отделение реабилитации, чтобы продолжить свой путь к восстановлению», — рассказывает Юрий.

Ежегодно в отделении реабилитации Запорожской областной больницы проходит восстановление около 12 тыс. пациентов с различными заболеваниями и патологиями. Львиная доля из них — это пациенты с особыми потребностями. Опыт американских специалистов поспособствовал разработке индивидуальных реабилитационных карт для пациентов, которые включают разнообразные виды тестирования, реабилитационный диагноз. Это позволит с учетом индивидуальных потребностей человека разработать краткосрочные и долгосрочные цели реабилитации для каждого пациента, и найти пути их скорейшей реализации!