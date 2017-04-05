На чемпионате Украины по армрестлингу запорожцы завоёвывают призовые места (ФОТО)

В Харькове, с 2 по 5 апреля, проходит чемпионат Украины по армрестлингу.

Более 300 участников из 22 регионов Украины во Дворце спорта «Локомотив» будут бороться за награды чемпионата и за место в национальной сборной команде Украины, которая с 14 по 21 мая примет участие в чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщает пресс-служба украинской федерации по армрестлингу.

Стали известны результаты некоторых поединков, в которых запорожцы заняли призовые места:

Олег Плетень в 80 кг стал 3-й по левой руке и 2-м по правой;

Филипп Филиппов стал чемпионом и будет представлять Украину в сборной на чемпионате Европы.