Запорожским детям без прививок запрещено посещать детсады и школы

Совместное межведомственное совещание департаментов здравоохранения и образования Запорожского горсовета обсудило проблему обязательных профилактических прививок школьникам.

По информации департамента образования, при обращении родителей учеников, которые поступали в первый класс, и не имели прививок (с учетом решения врачебно-консультативной комиссии о запрете посещения ребенком, у которого отсутствуют профилактические прививки, учебного заведения при сложной эпидемиологической ситуации и (или) индивидуальных показателях) предлагали единственно возможную для таких случаев форму получения образования — экстернат.

Однако, родители некоторых школьников, которые должны учиться в первых классах и у которых отсутствовали профилактические прививки, не обращались для оформления экстерната и их дети вообще не посещают учебные заведения.

Кроме того, на совещании рассмотрен вопрос посещения детьми, которые не получили прививки, дошкольных учебных заведений. Согласно пункту 6 Положения о дошкольном учебном заведении, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.03.2003 г.. № 305, прием детей в дошкольное учебное заведение осуществляется руководителем в течение календарного года на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих, медицинской справки о состоянии здоровья с заключением врача, что ребенок может посещать дошкольное учебное заведение, справки участкового врача об эпидемиологическом окружении, свидетельства о рождении. Детям, которые не получили профилактические прививки согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается.

В случае, если профилактические прививки детям проведены с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей, они могут быть приняты в детское учреждение.

Если врачебно-консультативная комиссия принимает решение о запрете посещения ребенком, у которого отсутствуют профилактические прививки, дошкольного учебного заведения (при сложной эпидемиологической ситуации и (или) индивидуальных показателях), то формой получения образования такими детьми может быть социально-педагогический патронат, сообщила пресс-служба мэрии.