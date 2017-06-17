Домой АТО В «ДНР» — ЧП: пристрелили 5-х «ополченцев» за отказ выполнять приказ

В «ДНР» — ЧП: пристрелили 5-х «ополченцев» за отказ выполнять приказ

От
Valeriy
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По информации Главного управления военной разведки Минобороны Украины, командиром подразделения 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК был отдан приказ на открытие огня по военнослужащим, которые избили офицера и отказались выполнять приказы до получения всей задолженности по денежному обеспечению.
В результате обстрела пять «бунтовщиков» убиты и двое ранены.

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