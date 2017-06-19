В Запорожской области рассекретили масштабную наркоплантацию (ФОТО)

В Запорожской области прокуратура накрыла наркоплантацию. Как рассказали «Верже» в пресс-службе ведомства, «находка» обнаружена в селе Охримовка.

В Акимовском районе правоохранители составили протокол на конфискацию более 300 кустов марихуаны на грядках, а также 50 гр. сухой травы.

Местному жителю — хозяину плантации наркотической травы — объявили о подозрении в совершении преступления, связанного с хранением и производством наркотиков.

Продолжается расследование. Виновному грозит тюремный срок.