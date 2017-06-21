Запорожское предприятие заплатит 6 млн в бюджет

ПАТ «Запорожский абразивный комбинат» уплатит в бюджет 6 млн грн за пользование земельными участками коммунальной собственности. Такое решение принял Донецкий Хозяйственный апелляционный суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, на основании решения Запорожского городского совета ПАТ «Запорожский абразивный комбинат» было предано в аренду до 20.09.2014 года земельные участки общей площадью 49,9 гектар (земли промышленности) для расположения промышленной площадки и 0,0152 гектар земли для расположения памятника погибшим рабочим.

В соответствии с пунктом 5 указанного решения, предприятие обязано в двухмесячный срок заключить договор аренды указанных земельных участков с Запорожским городским советом. Однако, до этого времени ответчиком не выполнены требования решения городского совета и не заключен договор аренды земельных участков.

Таким образом, фактически с 22.12.2011 года земельные участки площадями 49,9 гектара и 0,0152 гектар использовались предприятием без правоустанавливающих документов, средства за фактическое пользование земельными участками в бюджет не платились.

В своем решении суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры и обязал предприятие оплатить в бюджет 6 млн грн за пользование земельными участками коммунальной собственности.