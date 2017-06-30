Россиянин исполосовал запорожца ножом за эфемерное оскорбление

На днях гражданина РФ судили в Бердянском горрайсуде Запорожской области.

По словам подсудимого, он отдыхал в своей комнате, читал книгу. В соседней комнате, которую снимала семья, выпивала компания. Один из мужчин из этой компании начал обзывать подсудимого «москалем» и «сепаратистом». Обидевшись на него, подсудимый сначала нанес около пяти ударов ногами по голове и туловищу, а затем, взяв в обе руки по ножу, нанес шесть ударов в области шеи, спины, брюшной полости и грудной клетки. Потерпевший скончался на месте.

Мужчина раскаялся в содеянном и отметил на суде, что не понимает, как это могло произойти, он лишь хотел, чтобы его не обижали.

Суд признал россиянина виновным в «умышленном убийстве» и назначил ему наказание в виде 10 лет тюремного заключения, передает ipnews.in.ua.