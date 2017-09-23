Запорожские гребцы покоряют мир

В Питермарицбург (ЮАР) прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, а в Орландо (США) прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу.

Запорожские спортсмены Людмила Бабак и Александр Титаренко стали чемпионами мира по гребле на байдарках и каноэ, а также по пауэрлифтингу. По этому поводу в Запорожской облгосадминистрации состоялась пресс-конференция спортсменов и их тренеров. Так, 7-10 сентября в Питермарицбург (ЮАР) прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (марафон) среди спортсменов юниорского (U-18), молодежной (U-23) и взрослой возрастных категорий. Общее количество стран участников -32, всего за Украину выступали 6 спортсменов.

Запорожская спортсменка Людмила Бабак Людмила в прошлом году стала бронзовым призером чемпионата мира, а в этом — чемпионка Европы 2017. Людмила Бабак стала чемпионкой мира 2017 года в женской 19-километровой гонке на одноместном каноэ (С1) преодолев дистанцию за 1: 48: 00,94. Опередила двукратную чемпионку мира (2015, 2016) венгерку Жанетт Лакатош на 3 минуты 20 секунд.

Также в августе-сентябре в Орландо (США) прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. На соревнованиях выступала украинская сборная команда в составе 11 человек. Спортсмен из Бердянска Александр Титаренко в весовой категории до 120 кг занял 1 место с результатом 957,5 кг в сумме троеборья (приседания со штангой-387,5 кг-1 место, жим лежа – 265 кг-2 место, тяга – 300 кг- 4 место). На втором месте Энрико Луге (США, 937,5 кг), на третьем месте Рамзи Тайлер (Канада, 872,5 кг).

Спортсмены получили грамоты и подарки от областной власти.