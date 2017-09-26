Мэр Запорожья обозначил приоритеты в работе депутатов на сессии

Завтра, 27 сентября, состоится 21-я сессия Запорожского горсовета, во время которой депутаты рассмотрят внесение изменений в городской бюджет, городские бюджетные программы, направленные на финансирование образование, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения и т.д.

Свое мнение о приоритетных вопросах завтрашней сессии на публичной странице в соцсети высказал горголова Владимир Буряк:

«Завтра выносим на сессию вопросы, от которых зависит жизнь города и запорожцев не только в грядущий отопительный сезон, но и в ближайшие несколько лет.

Задача на ближайший месяц – своевременная подача тепла со стартом нового отопительного сезона. Ситуация уже традиционно осложняется долгами, которые накапливались годами и продолжают расти. Чтобы выполнить обязательства и соблюдать график, на сессию выносим решение о выделении из городского бюджета средств на погашение долгов прошлых лет. Только так мы сможем получить необходимые лимиты газа и начать топить в домах вовремя».

По мнению Буряка, задача на ближайшие годы – системные изменения работы общественного транспорта. Для этого нужен транспорт большой вместимости, поскольку последние негативные события, связанные с маршрутчиками, и запредельное количество ДТП говорят о том, что дальше тянуть нельзя.

«Поэтому мы выносим на рассмотрение вопрос о закупке новых большегрузных автобусов и будем убеждать депутатов поддержать нас. Надеюсь, что решение этих и других вопросов найдет поддержку в сессионном зале, а политика не помешает нам решать насущные проблемы и идти вперед», — написал Буряк.