От приемного дома до усыновления: кому нужны запорожские сироты?

Родители говорят: когда в семье из двух человек появляется третий, то жизнь этих двух полностью меняется. И она никогда не станет прежней. Но лишь от них зависит, будут ли эти перемены к лучшему или же наоборот

Итак, для кого-то дети – это счастье, связанное всего лишь с некоторым количеством повседневных забот и мелких хлопот. Для других же новая жизнь рядом оказывается непосильной ношей, тем, с чем трудно смириться, да и не хочется… В последнем случае, казалось бы, взрослые люди сами превращаются в детей. Не имея понятия об ответственности, они отказывают собственным малышам в любви и заботе, оставляя своих детей, словно ненужную вещь, где придется – в роддоме, в детском доме, под дверью соседнего подъезда, а то и вовсе на свалке, они пополняют список сирот своего города, страны, планеты…

С появлением ребенка в доме переворачивается все: у новоиспеченных родителей появляются совершенно новые заботы и обязательства. И если кто-то, родив ребенка, оказывается не готовым к подобным «новостям», то другие и рады бы вкусить этот опыт, но выходит, что такое счастье доступно далеко не всем. Впрочем, если речь не идет о личном участии в производстве потомства и биологическом родстве, то родителем может стать каждый, было бы желание.

Путь к усыновлению лежит через 113 пунктов постановления Кабмина

О том, легко ли усыновить ребенка в Запорожье, области, да и вообще в Украине, «Верже» рассказала начальник службы по делам детей при Запорожской ОГА Антонина Матвеева.

— Если вы решили усыновить ребенка, то первый шаг, который нужно сделать, – прийти в службу по делам детей своего района и получить там консультацию, а также перечень документов, которые нужно собрать для усыновления. После подачи заявления на усыновление к вам домой выезжает комиссия, которая осматривает условия проживания. Если жилье соответствует требованиям, тогда будущие родители начинают готовить документы. Когда готовы все документы, родители идут в региональный банк данных, где им дают сведения о детях, готовых к усыновлению. Родителям обязаны рассказать все, что можно, о ребенке – состояние его здоровья и т.д. Когда будущие мама и папа получают все сведения о малыше и соглашаются на усыновление, им дают направление в интернат или Дом ребенка (в зависимости от того, где находится малыш). В первый раз к ребенку вместе с будущими родителями идет сотрудник территориальной службы по делам детей и свидетельствует об установлении контакта. Затем родители подают документы в суд. Кстати, у них есть право изменить имя ребенка и дать ему свою фамилию, а также изменить дату рождения, но с разницей не более 2-х месяцев с момента настоящего появления на свет малыша, — описала вкратце процесс усыновления Антонина Матвеева.

И это действительно весьма коротко.

По словам начальника службы по делам детей, тем, кто намерен усыновить ребенка, от «А» до «Я» об этом процессе не только можно, но и нужно прочесть в Постановлении Кабмина от 8 октября 2008 года «Об утверждении порядка проведения деятельности по усыновлению и осуществлению контроля за соблюдением прав усыновленных детей». Документ обширный – состоит из 113 пунктов, плюс стандартные «формы», но коль скоро намерение об усыновлении приобрело серьезный характер, то будущим родителям ознакомиться с ним придется. Кстати, чтобы процесс усыновления не затягивался, со своей стороны служба по делам детей обещает рассматривать поданные документы в десятидневный срок.

— Если говорить о том, как долго длится усыновление, то все зависит от того, насколько быстро соберут документы родители. У кого-то это занимает 2 месяца, а кто-то делает это дольше. Насколько мне известно, самая сложная справка, которую нужно ждать около месяца, «судимость – несудимость». Что касается службы по делам детей, то она рассматривает документы не более десяти дней с момента их подачи, — отмечает Антонина Матвеева.

После усыновления связь со службой по делам детей не прерывается: новых родителей навещают сотрудники территориальной службы, дабы контролировать ситуацию. Теперь такие визиты будут регулярными. Здесь родители проходят проверки ежегодно до трёх лет (с сохранением тайны усыновления). После трёх лет раз в три года проверяются условия жизни усыновлённых детей. В приёмной семье картинка немного другая, но об этом позже.

— К родителям, которые хранят тайну усыновления, ходят секретно по договоренности и не обязательно домой. С такими родителями могут встретиться в школе или в саду, где воспитывается ребенок. Там же сотрудники видят детей, — рассказывает Антонина Матвеева.

Все хотят здоровых и маленьких

Естественно, большинство потенциальных приемных родителей хотят усыновить здорового и маленького ребенка. Об этом свидетельствует статистика. Из общего количества сирот, имеющих право на усыновление, до года ждут родителей 11 детей, а желающих усыновить малышей такого возраста – 6 человек; от года до двух – 27 детей, а потенциальных усыновителей – 17; от 3-х до 5-ти лет – 66 детей, желающих усыновить – 31 человек; от 6-ти до 10-ти – 191 ребёнок имеет право на усыновление, а желающих усыновителей – 7 человек и наконец с 11 до 17-ти — 660 детей, здесь усыновителей двое. Таким образом, мы видим, что чем ребёнок старше, тем меньше у него шансов на усыновление.

— Из 3700 детей-сирот Запорожской области право на усыновление имеют 955 человек. Что касается остальных детей, оставшихся без родителей, то они находятся под опекой родственников, — говорит Антонина Матвеева.

Некоторых сирот в Запорожской области усыновляют иностранцы. За три квартала этого года по области усыновили 86 детей, из них 77 малышей усыновили украинцы и 9 иностранцы. Однако, как правило, зарубежным усыновителям достаются дети постарше, поскольку у иностранных граждан по закону нет возможности усыновить украинских детей до 5-ти лет. Здесь приоритет у украинских усыновителей.

Есть еще немало нюансов, касающихся «зарубежных усыновлений». Так, по словам Антонины Матвеевой, одинокие иностранцы не имеют права на усыновление наших детей, а украинцы – да. Причина проста: на расстоянии сложно контролировать, тогда как за одиноким родителем априори включен более жесткий контроль. Также однополые пары не имеют права на усыновление в Украине, поскольку в нашей стране такая форма сожительства все еще не имеет законного основания, в отличие от многих европейских стран, а также некоторых штатов Америки.

«Наших» усыновить проще?

На вопрос, почему иностранцы стремятся усыновить украинских детей, начальник службы по делам детей отвечает, что сегодня «наших» усыновить проще.

— Зарубежные усыновители часто говорят, что наши дети красивые. На самом деле, у них процесс усыновления очень дорогостоящий и довольно длительный, у нас проще, — отмечает Антонина Матвеева.

О методах контроля над детьми, усыновленными иностранцами, говорится в постановлении Кабмина от 8.10.08 (п. 33, 82). Некоторые политики и активисты выступают против усыновления наших детей зарубежными гостями, апеллируя к тому, что судьба большинства из них неизвестна. Однако же депутаты, выступающие против международных усыновлений, не могут гарантировать благополучие и счастливую жизнь «родным детям» в местных приютах или на улице, куда зачастую попадают сироты.

Впрочем, мало детей-сирот, имеющих право на усыновление, сейчас живут в интернатах. Из общего количества таких детей 545 на сегодняшний день проживают в приёмных семьях. Всего в городе и области сейчас живут и здравствуют 207 приёмных семей, в которых живут 332 ребёнка, и 31 детский дом приёмного типа, где живут 211 детей.

Кому на самом деле выгодны приёмные семьи…

Приёмными родителями не становятся случайные люди. Они проходят специальную подготовку на курсах. Будущие родители прекрасно понимают, что их детей, которых они взяли на воспитание, могут усыновить в любой момент, но при этом они имеют первоочередное право на усыновление.

Находятся циники, считающие, что на воспитании приёмных детей и на создании детского дома семейного типа можно как-то обогатиться. Однако, по словам Антонины Матвеевой, создание приёмных семей выгодно, прежде всего, государству.

— Для того чтобы понять мотивацию создания приёмной семьи, будущих родителей проверяют на курсах. Там сразу видно, чисты ли намерения человека, вменяемый он или нет, есть ли у него любовь к детям. Это всё невозможно настолько умело сымитировать, чтобы пройти такой курс с нечистыми мотивами, — говорит начальник службы по делам детей.

Что касается-таки голых цифр, то на приёмного ребёнка родителям в месяц даётся два прожиточных минимума – это около 3600 грн., а также 35% от этой суммы – вознаграждение за труд воспитания. При этом, по словам главы ведомства, государство тратит на каждого ребёнка-сироту, проживающего в интернате, в разы больше – от 15 до 20 тыс. грн. в месяц обходится содержание ребёнка в государственном учебно-воспитательном заведении.

Как уже упоминалось ранее, служба по делам детей контролирует судьбу усыновлённых детей. Приёмная семья, в отличие от усыновителей, под постоянным контролем – здесь проверяется развитие детей, их состояние здоровья, питание, обращение с ребёнком, материальные траты. Служба по делам регулярно отправляет по детям, живущим в приёмных семьях, запросы в полицию, школу, больницу (два раза в год ребёнок должен проходить медобследование) и так далее. По каждому такому ребёнку родители составляют ежегодный отчёт.

Приёмная семья – это ежедневное творчество

Своей историей создания приёмной семьи с «Верже» поделилась сотрудница фонда «Счастливый ребёнок», мама семи детей Юлия Клеха:

— О приемном ребенке я начала мечтать с тех пор, как у меня родился старший сын, но мой теперь уже бывший супруг был категорически против. Так постепенно у нас родились трое мальчиков, а мечта о малыше из интерната не покидала мою голову. Всё изменилось в тот момент, когда я начала работать в фонде «Счастливый ребенок». Мне открылась удивительная картина будней детских домов семейного типа. В голове пронеслось: «Вот оно!». Для того чтобы понять, по силам ли мне такая жизнь, пришлось идти в ва-банк. Мы с сыновьями бросили город и поселились в Детской деревне (с. Украинка Михайловского района). Там всегда нужна волонтерская помощь жизнелюбивых взрослых.

Весь этот гвалт не только не испугал, но и укрепил в намерении взять в семью ребенка. Но, как известно, аппетит приходит во время еды, и было принято решение создать приемную семью, чтобы сохранить родственные связи между биологическими братьями-сестрами. Так начался новый виток: сбор документов, курсы приемных родителей и наконец-то знакомство с детьми. Это была любовь с первого взгляда.

От момента знакомства до создания семьи прошло примерно 2 месяца. И вот уже 2 месяца, как наша семья расширилась. Сейчас у нас семеро детей (трое биологических и четверо приёмных): Андрюша, 5 лет, Сонечка, 6 лет, Тоня, 9 лет, Глеб, 9 лет, Егор, 12 лет, Денис, 14 лет, Вика, 16 лет.

Ребята находят общий язык и помогают с бытовыми делами. Конечно, не обходится без разборок, споров и небольших скандалов, но нам удается отделаться «малой кровью». Теперь каждый день состоит их сборов в садик-школу, закупок и приготовления огромного количества еды, уроков, бесед, обнимашек, сказок, колыбельных.

Конечно, без сторонней помощи справиться было бы очень сложно. Но вместе с детьми у меня появился и новый муж, который активно во всем помогает. Но даже двум родителям бывает нужна помощь дополнительно взрослого. Ещё одна пара надежных рук помогает немного разгрузиться от бытовых дел, посвятить время работе, отдыху или уделить индивидуальное внимание одному из детей. В общем, большая приёмная семья – это ежедневное творчество, импровизация, много разной «бытовухи» и ощущение того, что ты не зря приземлилась на этой планете.

Ева Миронова