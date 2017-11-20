Запорожье — столица наркозависимых подростков?

План, микс, зелень, книгу, журнал, палыч, соль, вишню, шоколад не желаете? А молодежь не только желает, но и употребляет. Все вышеперечисленное — названия курительных смесей с наркотическим веществом. Найти такой товар легко, адреса указаны на домах, заборах и остановках

В Запорожье открыто торгуют наркотиками, как вещами или продуктами на базаре. Товар есть на любой вкус и цвет. Найти поставщика проще простого — оглянитесь вокруг, и вы увидите имена и адреса. То, что взрослые не понимают, подростки расшифровывают с легкостью. Надписи типа: «@Fenzp» «Rcclub.cc АмфМефАльфа» «Amf/Mef DSF­SHOP.BIZ» «@bimbashop» вы встретите в буквальном смысле везде. За 15 минут «путешествия» по улицам города мы насчитали около 10. Их шифруют под обычные граффити, заложив в рисунок нужный поставщикам месседж. Размещают такие надписи в людных местах, чтобы даже из окон маршрутки можно было прочесть сообщение. В приоритете фасады домов возле альма­матер. Так, на близлежащих домах возле средней школы №20 и гимназии №50 распространители наркотиков оставили свой адрес. На доме, в котором расположена музыкальная школа №2, также есть адрес, куда можно обращаться за спайсами. Подобные надписи мы обнаружили на остановке «ТЦ «Украина», при входе в несколько магазинов, в парке Трудовой славы (где множество детских площадок!), возле медицинского университета, на спортплощадках и даже возле областного наркологического диспансера.

Закрасить надписи ­ не вариант, граффитчики­распространители тут же восстанавливают их.

Немного статистики

Запорожская область давно входит в 5­ку лидеров по первичным случаям употребления наркотиков. Но уже 2 года наш регион возглавляет этот антирейтинг:

— За последние 3 года количество наших пациентов ежегодно увеличивается на 100­110 человек, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Запорожского областного клинического наркологического диспансера, психиатр­нарколог Оксана Панкратова. — Статистика отравлений именно наркотическими и психотропными препаратами следующая: в 2016 году — 377 случаев по области, в первом полугодии 2017 года ­ уже 145. При этом бросается в глаза, что в прошлом году по области 76 несовершеннолетних отравилось наркотическими препаратами, за 6 месяцев этого года — 31. Если говорить по городу: в 2016 году — 17 отравлений среди детей, за 6 месяцев 2017 года выявлено уже 12 случаев. Идет рост количества отравлений, передозировок наркотическими веществами.

Запорожские детские наркологи ежегодно проводят анкетирование среди школьников, чтобы узнать, кто пробовал запрещенные препараты. Согласно опросу в 2016 году почти 37% школьников имели опыт употребления какого­либо наркотика. Из них запрещенный препарат повторно употребили 60%. В среднем на 9 школьников приходится 1 наркозависимый. Статистика была создана с помощью опроса среди учеников 5­11 классов.

Что «впаривают» детям?

Самые «популярные» наркотики в Запорожье — бошки, фен и спид. Что это такое, рассказала нам Оксана Панкратова:

­ Бошками (шишками) называют соцветия женских растений конопли с повышенным содержанием наркотических веществ. Это один из самых известных наркотиков в мире. Способов употребления уйма: кальян, бульбулятор, курительная трубка, папиросы и т.д. Употребление бошек влияет на мыслительные способности (учиться вообще невозможно), человек становится нервным, беспокойным, все начинает раздражать. Затрудняются бег, быстрая ходьба, даже по лестнице подняться на 5­й этаж очень трудно — это лишь маленькая доля того, что предстоит испытать наркоману. Плюс ко всему курение бошек вызывает синусит, бронхит, воспаление легких и т.д.

Фен — жаргонное название фенамина (амфетамина). Может быть в капсулах, таблетках или иметь вид порошка. Очень быстро вызывает привыкание. Последствия могут быть страшными даже при коротком употреблении: нарушение нервной системы, психоз, депрессии, суициды, обострение хронических заболеваний, истощение организма.

Спиды (от англ. слова «скорость») — стимуляторы амфетаминного ряда. Как и после остальных наркотиков, после приема спидов человек чувствует прилив сил, бодрость и подъем настроения, уверенность в себе и отсутствие усталости и негативных эмоций. Этот вид наркотиков часто фигурирует в молодежных фильмах и сериалах — подростки принимают дозу, чтобы быстрее усваивать школьные темы, дабы поступить в самый престижный вуз. Зависимость от спидов может сформироваться даже после первой дозы! После того как человек какое­то время не употребляет наркотик, возникает обратная реакция — разбитость, усталость, депрессия, сильная нервозность, перепады настроения, тревожность, бредовые состояния. К физическим последствиям спидов относится учащение сердцебиения. Расширение зрачка, повышение кровяного давления, потливость или озноб, рвота, тошнота, головная боль, судороги, затрудненное дыхание, сердечные недомогания, приводящие к болезням и другим болезням внутренних органов.

Употребляются «быстрые наркотики» зачастую в виде белого (серого/желтоватого) порошка путем вдыхания его через ноздрю. Чаще всего молодежь использует их на дискотеках, музыкальных фестивалях и концертах. Употребление приводит к непоправимым последствиям. Возникает сильная привыкаемость и психологическая зависимость от наркотика. Опаснее всего состояние после прекращения действия препарата. Человек чувствует себя абсолютно обессиленным и разбитым, склонность к суициду возрастает.

«Земляника» и «PVP» — названия безобидные, но лишь на первый взгляд. Этот наркотик может поставляться в виде конфет средь бела дня. Следует отметить, что флакка, крисы, эска, альфа, PVP — сравнительно новые наркотики, они представляют собой синтетическую версию метамфетамина. Его также называют «пятидолларовым безумием» из­за низкой цены вещества и специфики действия на сознание.

Где купить?

В Украину наркотики попадают из Китая через Россию. Перевезти через границу их не сложно, они не имеют цвета и запаха. Запрещенные препараты распространяют при помощи самой обычной почты, а торгуют через Интернет. Бороться с распространением наркотических веществ сложно, т.к. их новые виды и подвиды с запозданием включают в списки запрещенных препаратов. Соответственно, нет тестов, которые бы выявили в крови новый вид наркотика. Врачам приходится верить словам пациентов. Если их «клиент» пожелает рассказать, где и что употребил, тогда наркологи узнают, как лечить далее. Впрочем, нередко доктора из уст своих пациентов узнают о том, что в регионе появился новый вид наркотика. Так было с препаратом «скот».

Для того чтобы купить такой товар в сети, нужно зайти на сайт, торгующий наркотиками, набрать в поиске несколько ключевых слов. Затем клиент получает контакт, списывается с поставщиком через скайп, аську, телеграмм, делает заказ, и ему тут же сообщают номер банковского счета. После перевода денег ему приходит новое сообщение, где указан адрес закладки. Для подростков это выглядит как квест. На слэнге — поднять закладку, найти клад. Те же самые действия можно осуществлять в социальных сетях. Нужную информацию подростки считывают со стен домов: Легал, Микс, Куреха, План и номер аськи, реже — телефон.

В Запорожской области чаще всего распространяют запрещенные препараты через программу «телеграмм» в телефоне. Прикрыть эту нарколавочку практически невозможно. Разработчик программы россиянин Павел Дуров наотрез отказался предоставлять расшифровки всех кодовых слов, связанных с распространением наркотиков, ссылаясь на то, что это ­ конфиденциальная информация.

Самих дилеров никак ни привлечь к ответственности и не пресечь, они не прикасаются к наркотикам. Поэтому в поле зрения полиции попадают покупатели. Пока единственный способ борьбы — противодействие распространению информации о продаже наркотиков.

Отметим, что цель наркодилеров — молодежь 1989­1999 годов рождения. Складывается впечатление, что при помощи наркотиков хотят истребить нацию.

«Добрый дядя Федя»

В интернете существует сайт «777rc.biz», с помощью которого в свободном доступе можно приобрести особо опасные наркотические средства и психотропные вещества «добрый дядя Федя». О нем нам рассказала врач психиатр­нарколог Оксана Панкратова. Создатели сайта рекламируют и продвигают свой ресурс на уровне продвинутых топ­менеджеров. Сайт прекрасно оптимизирован под разные разрешения экранов и мобильные устройства. Явно работали профессионалы своего дела.

На этом сайте есть колонка «ВАКАНСИИ» и «ОТЗЫВЫ». Но пока готовился материал к печати, сайт «777rc.biz» прекратил свое существование. Наркоторговцы, видимо, с заботой о клиентах по ссылочке написали: «Сайт закрыт. Внимание! Наш телеграмм­бот изменил название. Все продажи через новый телеграмм @fedy24_bot».

Дети-наркоторговцы

Заказать запрещенные препараты подростки могут и у своих школьных друзей. Как нам удалось узнать из своих источников, практически в каждой школе есть свой дилер, который приносит в альма­матер наркотические вещества в виде конфет.

Детей­продавцов наркотиков вычислить не сложно: у них дорогие телефоны и прочие гаджеты, они хорошо одеваются. К ним часто обращаются старшеклассники. Таким образом, распространители запрещенных веществ становятся негативными лидерами, которые могут себе позволить все (в плане поведения). К таким сорвиголовам тянутся дети. Как правило, у позитивно настроенных детей не хватает аргументов, чтобы переломить эту ситуацию. Видя, как их одноклассникам живется «в кайф» под кайфом, они порой и сами принимают решение попробовать жить без проблем. Из опыта наркологи отмечают, что подростки, распространяющие наркотики и использующие это занятие как способ коммуникации со старшими и самоутверждение среди сверстников, никогда не откажутся от этого добровольно.

Проверить, употребляет ли ваш ребенок наркотик или нет, легко. Проверьте в истории браузера сайты, куда он заходил, или посмотрите переписку своего чада — наркозависимые, как правило, забывают стирать историю.

О синтетических наркотиках, которые «впаривают» нашим детям, как они выглядят и все о побочных эффектах, а также что нужно знать родителям, чтобы уберечь свое чадо, читайте в следующих номерах газеты «Верже».

P.S. 6 ноября мы отправили официальный информационный запрос в ГУНП в Запорожской области, чтобы узнать, какие шаги предпринимают правоохранители, дабы прекратить распространение наркотиков. Но ответ так и не получили.

Яна Петрова, фото автора