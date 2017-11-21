Запорожцев «косит» корь

Почти сто жителей Запорожской области и областного центра слегли на больничные койки от кори. Как сообщалось ранее, ещё на прошлой неделе количество пострадавших составляло 60 человек, сегодня уже сотня.

Медики Запорожского лабораторного центра констатируют тот факт, что в ноябре корь подкосила 70 человек, тогда как в октябре по области насчитывалось всего 23 случая.

Напомним, что в Кушугумской гимназии «Интеллект» заболели 35 человек: трое учителей, остальное заболевшие — ученики, как правило, младших классов.

По словам врачей, основная причина такой неожиданной вспышки этого заболевания — отсутствие прививок.