Боевики совершили попытку атаки позиций сил АТО в районе Водяного

Сегодня утром незаконные вооруженные формирования атаковали позиции сил АТО в районе Водяного. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

К наблюдательному пункту украинских военных подступила группа из 8 боевиков. Они открыли огонь по украинским военнослужащим. По членам незаконных вооруженных формирований был открыт ответный огонь, после боестолкновения боевики отступили.

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В результате этой атаки был ранен один украинский военнослужащий.