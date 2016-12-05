Вновь ЧП: На авианосце «Адмирал Кузнецов» в очередной раз утопили самолет

На российском авианосце «Адмирал Кузнецов» снова ЧП. Как сообщают российские СМИ, во время посадки на авианосец утонул истребитель СУ-33.

Самолет осуществлял посадку, но оборвался трос и СУ-33 свалился за борт и утонул. Пилот самолета успел катапультироваться. Ранее сообщалось, что при посадке на российский авианосец утонул МиГ-29.

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Напомним, что поход авианосца «Адмирал Кузнецов» с самого начала не задался. Еще до захода в Средиземное море, авианосец был высмеян с социальных сетях и СМИ за коптящие трубы. Позже, ситуация усугубилась тем, что его взяли на буксир, тогда высказывалось мнение о том, что авианосец попросту сломался во время дальнего перехода.