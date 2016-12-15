Второй выездной прием врачей областной больницы в Мелитополе: у специалистов снова огромные очереди

14 декабря специалисты Запорожской областной больницы уже второй раз посетили Мелитополь по инициативе городского головы города Сергея Минько с выездным приемом. Не смотря на то, что прошлый консультативный день состоялся меньше месяца назад, в этот раз прием ведущих врачей был все так же востребован среди мелитопольцев.

За второй приемный день около 200 жителей Мелитополя и Мелитопольского района проконсультировались у узких специалистов, получили их рекомендации. Некоторые пациенты убедились, что их проблемы со здоровьем не терпят отлагательства, поэтому в ближайшее время они отправятся на госпитализацию в Запорожскую областную больницу.

Стартовал приемный день традиционно с пресс-конференции. Открыла ее заместитель городского головы Мелитополя Светлана Бойко, обратившись с благодарностью к специалистам и администрации областной больницы. Светлана Александровна подчеркнула, что такая форма работы просто необходима местным жителям, ведь для многих из них поездки в область на консультацию недоступны по разным причинам.

На пресс-конференции выступил Иван Забелин, заведующий клиникой ортопедии и спортивной травмы Запорожской облбольницы. Иван Николаевич отчитался о результатах прошлого приема и отметил, что многие пациенты после первой консультации уже получают специализированную помощь в условиях стационара ЗОКБ.

На пресс-конференции специалисты подняли тему предварительной подготовки больных к приему. Галина Карновская, заведующая амбулаторией семейной медицины считает, что более эффективными выездные консультативные приемы будут, если местные врачи подготовят пациентов к ним: «Чтобы ведущие специалисты из областной больницы могли максимально помочь мелитопольцам, всем пациентам нужно заранее посетить своего лечащего доктора, при необходимости – пройти диагностику и уже с результатами последних обследований (рентген-снимки, УЗИ, МРТ) консультироваться у областных медиков».

Также на конференции Светлана Бойко представила врача, который впервые консультировал местных жителей – Дмитрия Рекалова, заведующего отделением ревматологии с центром иммунобиологической терапии. Дмитрий Геннадьевич подчеркнул, что ревматизм хотя бы раз в жизни одолевал каждого человека, поэтому профилактика и лечение проблем с суставами – первоочередная задача медиков. Подобные выезды врачей в районы очень помогут пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ведь из-за болезни им очень трудно по несколько раз добираться в область на консультацию к специалисту.

Бригада медиков Запорожской областной больницы как и в прошлый раз работала до самого вечера. Традиционно принимали мелитопольцев офтальмологи Наталья Унгурян, заведующая центром микрохирургии глаза и Ирина Вильховая, врач-офтальмолог центра, сосудистый хирург центра сосудистой и эндоваскулярной хирургии Петр Карнаух, эндокринный хирург отделения трансплантации Александра Любина и ортопед Иван Забелин, заведующий клиникой ортопедии и спортивной травмы.

Организаторы консультативных выездов планируют сделать подобные приемы регулярными и по просьбе жителей города и района привлечь и других узких специалистов. К примеру, очень востребованы у мелитопольцев гематолог и нефролог, ведь таких врачей в городе нет.