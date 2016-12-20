В Запорожской области выбрали глав четырех объединенных территориальных громад

18 декабря в Запорожской области прошли первые выборы на территории Осипенковской сельской ОТГ Бердянского района, Камышевахской поселковой ОТГ Ореховского района, Гирсивськой сельской ОТГ Приазовского района, Приморской городской ОТГ Приморского района. Об этом сообщает Запорожский областной совет.

В Осипенковской сельской ОТГ было выбрано 26 депутатов по количеству округов. Среди 8 зарегистрированных кандидатов головой ОТГ избран Смага Валентин Иванович.

В Камышевахской поселковой ОТГ выбрано 26 депутатов по количеству округов. Среди 2 зарегистрированных кандидатов головой ОТГ избран Карапетян Юрий Владимирович.

В Гирсивской сельской ОТГ избрано 14 депутатов по количеству округов и председателем ОТГ единого зарегистрированного кандидата Попову Наталью Ивановну.

В Приморской городской ОТГ выбрано 26 депутатов по количеству округов и среди 5 зарегистрированных кандидатов головой ОТГ выбрана Божкова Елена Анатольевна.

Проведение этих выборов является заключительным этапом объединения территориальных громад и обретения полномочий новыми органами самоуправления.