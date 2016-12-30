В Запорожской области в горящем доме пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины (ФОТО)

В среду, 28 декабря в 23:55 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Дмитровка горит частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Так, по улице Правды прибывшие на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша. Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Позже выяснили, что им оказался 49-летний владелец дома.

Уже к 3:00 пожар удалось потушить полностью.

Причины пожара устанавливаются.