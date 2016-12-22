В Запорожской области в пожаре погибла пожилая супружеская пара

21 декабря около 07:30 в селе Криничное Вольнянского района произошел пожар, в результате которого погибло двое людей. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Так, на месте прибыли спасатели, которые смогли за час справится с огнем. К сожалению, во время тушения возгорания пожарные обнаружили тела двух погибших людей, которыми оказались 92-летний муж и 91-летняя жена. Сотрудники «скорой помощи», которые приехали на вызов, смогли только констатировать смерть.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание из-за перегрузки электросети.