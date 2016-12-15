В Запорожской области неизвестные выкрали 23-летнюю девушку, ехавшую в гости к маме (ФОТО)

13 декабря около 20:00 в селе Новостепнянск была похищена 23-летняя девушка Дякова Алина. Об этом сообщил Александр Куринный, Председатель Всеукраинской организации «Поиск пропавших детей».

Девушка ехала из села Новостепнянское в село Лежино к своей маме. К ней подъехала машина белого цвета ВАЗ 2109, без глушителя либо с прямотоком. Неизвестные, находившиеся в машине, выкрали девушку.

Алина была одета в желтую куртку с мехом на капюшоне, черная толстовка, серая шапка, штаны черные спортивные adidas с розовыми полосками. При себе была черная сумка, пакет с курткой. В сумке был паспорт, телефон.

Все, кто что-либо видел, просьба сообщить по телефонам:

Брат Владислав: 095 705 87 83.

Мать Лилия: 066 020 16 40