В Запорожской Патрульной полиции рассказали подробности ДТП, в котором пострадал полицейский

26 декабря около 12:00 инспекторы Патрульной полиции остановили женщину на авто, которая нарушила ПДД. Когда полисмен зачитывал нарушительнице протокол, она, не дослушав до конца и не забрав копию материала, завела машину и уехала. Во время движения женщина зацепила боковым зеркалом правоохранителя и наехала ему на ногу.

Правонарушительницу тут же догнали, остановили и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Данное правонарушение квалифицировали, как ДТП с пострадавшими, а при дальнейшем пересмотре дела, его могу квалифицировать, как нападение на работника правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-секретарь Патрульной Полиции» Юлия Шеймухова.

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26-летнего пострадавшего инспектора немедленно забрали а девятую городскую больницу, где ему диагностировали закрытый перелом кости левой стопы, ушиб левого коленного сустава и мягких тканей левого бедра. Об этом сообщил Анатолйи Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».