В Запорожье патрульные возле АЗС задержали автоворов (ФОТО)

Патрульные полицейские поймали двоих мужчин подозреваемых в краже из автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поздно ночью 24 декабря сотрудникам полиции поступила информация, что возле АЗС на улице Игоря Сикорского двое подозрительных граждан тащили колесо и аккумулятор.

Прибывшие на место происшествия патрульные разыскали указанных граждан в возрасте 16 и 19 лет. На них была испачканная одежда, а при себе имелся гаечный ключ. Как рассказали подозреваемые полицейским, они разбили стекло и выломали дверь в автомобиле припаркованном на улице Воронина, после чего стащили аккумулятор и колесо. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.