В Запорожье появились аферисты, выдающие себя за руководство налоговой службы

Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что в Запорожье появились аферисты, которые звонят плательщикам и представляються руководителями налоговой службы и предлагают решить тот или иной вопрос за финансовое вознаграждение.

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Фискальная служба предупреждает налогоплательщиков, что если они получат звонок с мобильного номера с предложение провести проверку «успешно» за определенную сумму, то следует сразу обратиться в правоохранительные органы либо в Антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по телефону (044) 284-00-07.