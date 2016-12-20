В Запорожье появятся новые остановки маршрутного транспорта

Новые остановки общественного автотранспорта будут оборудованы по улицам Оптимистичная и Павлокичкасская в Заводском районе. Об этом сообщает мэрия Запорожья.
По улице Оптимистической возле дома №14 будет остановка «4 городская больница», в сторону движения транспорта к улице Исторической.
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А вот по улице Павлокичкасской появится остановка «ул. Финальная», которая будет находится возле дома №3а по направлению движения транспорта к ул. Финальной; между домами №2 и №4 — по направлению движения транспорта к ул. Оптимистической.
Еще хотят сдвинуть на сто метров вперёд остановку «Завод «Преобразователь»» в Днепровском районе по направлении к остановки «ВИТ».