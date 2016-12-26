В Запорожье пройдет «Вечер Новогоднего кино»

В четверг, 29 декабря, с 16:30 до 21:00 ФРИ (Всеукраинская молодежная общественная организация «Фонда региональных инициатив») Запорожье при поддержке ЗОЦМ (Запорожский областной центр молодежи) проведет Вечер Новогоднего кино.

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В этот вечер будут транслировать различные интересные истории. Посетители вечера смогут окунуться в новогоднее настроение с душевной компанией. Для большей атмосферы желающие могут взять с собой друга/подругу, а также плед для уютности.

Проходить все будет в «Запорожском областном центре молодежи» по адресу улица Патриотическая, 49.

Подробную информацию можно посмотреть здесь.