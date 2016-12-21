В Запорожье состоится финал грандиозного поэтического конкурса

В Запорожье, в пятницу 23 декабря пройдет Финальный раунд проекта «ПОЭТСЛЕМ-2016».

В рамках финала проекта «ПОЭТСЛЕМ-2016» в последней, главной стихотворной борьбе за победу сойдутся:

1 Кирилл Синицын

2 Денис Ксензов

3 Сергей Брыков

4 Владислав Шелестюк

5 Денис Кузнецов

6 Александр Тихоновский

7 Татьяна Кондык

8 Евгений Шевченко

9 Анастасия Симонова

10 Майя Ли

11 Иван Батурин

12 Алиса Постал

Также в программе:

выступление победителя проекта «ПОЭТСЛЕМ-2013» Тимофея Лагутина;

выступление финалиста проекта «ГОЛОС ЗАПОРОЖЬЯ-2016» Владлены Роик;

выступление победителя проекта «ПОЭТСЛЕМ-2015» Анны Зимней;

выступление арт-проекта Khmelnitsky.

Победитель «ПОЭТСЛЕМ-2016» получит главный приз — призовой фонд проекта в сумме 1000 гривен.

Мероприятие будет проходить в кафе-бар «Амстердам» по адресу улица Днепровская, 38.

Начало в 19:00.

Более подробную информацию можно узнать здесь.