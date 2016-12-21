В Запорожье состоится финал грандиозного поэтического конкурса

21.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье, в пятницу 23 декабря пройдет Финальный раунд проекта «ПОЭТСЛЕМ-2016». 😃

В рамках финала проекта «ПОЭТСЛЕМ-2016» в последней, главной стихотворной борьбе за победу сойдутся:

  • 1 Кирилл Синицын
  • 2 Денис Ксензов
  • 3 Сергей Брыков
  • 4 Владислав Шелестюк
  • 5 Денис Кузнецов
  • 6 Александр Тихоновский
  • 7 Татьяна Кондык
  • 8 Евгений Шевченко
  • 9 Анастасия Симонова
  • 10 Майя Ли
  • 11 Иван Батурин
  • 12 Алиса Постал

Также в программе:

  • выступление победителя проекта «ПОЭТСЛЕМ-2013» Тимофея Лагутина;
  • выступление финалиста проекта «ГОЛОС ЗАПОРОЖЬЯ-2016» Владлены Роик;
  • выступление победителя проекта «ПОЭТСЛЕМ-2015» Анны Зимней;
  • выступление арт-проекта Khmelnitsky.

Победитель «ПОЭТСЛЕМ-2016» получит главный приз — призовой фонд проекта в сумме 1000 гривен.

Мероприятие будет проходить в кафе-бар «Амстердам» по адресу улица Днепровская, 38.

Начало в 19:00.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

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