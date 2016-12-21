В Запорожье состоится финал грандиозного поэтического конкурса
В Запорожье, в пятницу 23 декабря пройдет Финальный раунд проекта «ПОЭТСЛЕМ-2016».
В рамках финала проекта «ПОЭТСЛЕМ-2016» в последней, главной стихотворной борьбе за победу сойдутся:
- 1 Кирилл Синицын
- 2 Денис Ксензов
- 3 Сергей Брыков
- 4 Владислав Шелестюк
- 5 Денис Кузнецов
- 6 Александр Тихоновский
- 7 Татьяна Кондык
- 8 Евгений Шевченко
- 9 Анастасия Симонова
- 10 Майя Ли
- 11 Иван Батурин
- 12 Алиса Постал
Также в программе:
- выступление победителя проекта «ПОЭТСЛЕМ-2013» Тимофея Лагутина;
- выступление финалиста проекта «ГОЛОС ЗАПОРОЖЬЯ-2016» Владлены Роик;
- выступление победителя проекта «ПОЭТСЛЕМ-2015» Анны Зимней;
- выступление арт-проекта Khmelnitsky.
Победитель «ПОЭТСЛЕМ-2016» получит главный приз — призовой фонд проекта в сумме 1000 гривен.
Мероприятие будет проходить в кафе-бар «Амстердам» по адресу улица Днепровская, 38.
Начало в 19:00.
Более подробную информацию можно узнать здесь.