В Запорожье с новогодними «гостинцами» приедет жена Президента Украины

Завтра, 21 декабря жена Президента Украины Марина Порошенко посетит Запорожье.

В 12:00 Первая леди в Балабинськой гимназии «Престиж» проведет открытие современной медиатеки. Это часть эксперимента и социальной программы «Инклюзивное образование — уровень сознания нации».

Справка: Инклюзивное образование – это гибкая индивидуализированная система обучения детей с особенностями психофизического развития в условиях обычной общеобразовательной школы.

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После Марины Порошенко будет присутствовать на новогоднем мероприятии в театре им. Магара, где поздравит детей вкусными подарками.